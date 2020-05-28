Порушення ПДР. Фото: Pexels

https://racurs.ua/ua/n138928-u-kyievi-ta-oblasti-1-chervnya-zapracuut-kamery-dlya-avtomatychnoyi-fiksaciyi-porushen-pdr-kogo.html

Ракурс

Порушення правил дорожнього руху (ПДР) в Україні — постійне явище. Найбільш частою причиною аварій на українських дорогах є перевищення швидкості. З порушенням ПДР вирішили боротися за допомогою системи автоматичної фото- і відеофіксації.

Ця система запрацює вже з 1 червня, її запустять о 00.01. З цього дня фіксуватимуть порушення 50 камер, які встановлені в Києві і на автомагістралях в Київській області. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці в Facebook.

Спочатку камери фіксуватимуть тільки перевищення швидкості. У подальшому вони також почнуть розрізняти й проїзд на заборонений сигнал, порушення правил зупинки, рух забороненими смугами, тротуарами чи пішохідними доріжками. Відеокамери встановлять на магістралях у місцях, де найчастіше відбуваються ДТП. Надалі така система з’явиться і в інших містах України. Мета такої програми — знизити кількість загиблих на дорогах у два рази в найближчі п’ять років.

Геращенко зазначив, що перевищенням швидкості вважається їзда на 20 км/год більше, ніж це передбачено на тій чи іншій дорозі. У разі фіксування такого порушення водій повинен буде заплатити від 255 до 510 грн штрафу. Якщо оплата проводиться в перші 10 банківських днів з моменту отримання постанови, то сума штрафу зменшується вдвічі. Загалом на оплату штрафу дається 30 днів. Після цього його можуть стягувати примусово.

Порушників встановлюватимуть з використанням реєстру Міністерства внутрішніх справ, Міністерства юстиції. Про порушення ПДР можна буде дізнатися декількома способами:

за допомогою смс-повідомлення або листа на електронну пошту (якщо ці дані будуть в базі МВС);

на сайті Нацполіції або МВС;

лист з повідомленням про порушення принесе листоноша за місцем реєстрації;

від представників Держприкордонслужби при перетині кордону.

Постанова про штраф за порушення ПДР буде виноситися без участі людини, яка притягується до відповідальності. Після цього постанову відправлятимуть порушнику протягом трьох днів. Вона набуває чинності з дня отримання або в той день, коли людина відмовиться отримувати постанову. Також, якщо водій не отримає відправлену поштою постанову, то вона набуде чинності з дня повернення відправлення. У разі, якщо про штраф повідомляють прикордонники, то рішення набирає чинності з того ж дня. Оскаржити його можна протягом 10 днів.

Штраф не потрібно буде платити, якщо людина протягом 20 днів надасть документ про те, що вона більше не є власником вказаного транспортного засобу. Якщо автомобілем користуються декілька людей (наприклад, в службах таксі), то штраф будуть виписувати на людину або юридичну особу, які є власниками автомобіля.

Як раніше писав «Ракурс», у березні пройшла презентація роботи нової системи фото- і відеофіксації в Аналітичному центрі безпеки дорожнього руху. На презентації були присутні президент України Володимир Зеленський і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.