Дело SkyUp: скандальной судье из Барышевки сообщили о подозрении

Скандальной судье из Барышевки сообщили о подозрении. Фото: Бабель

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Ракурс

Судье Барышевского райсуда Елене Литвиненко, которая в мае прошлого года приняла решение о лишении лицензии авиаперевозчика SkyUp, сообщили о подозрении.

Ее обвиняют по ч. 1 ст. 375 Уголовного кодекса Украины (принятие заведомо неправосудного решения). Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, судья в мае 2019 года, вопреки общим принципам судопроизводства, вынесла решение о приостановке действия лицензии на перевозку пассажиров авиакомпанией SkyUp. При этом установлено, что человек, от имени которого было подано исковое заявление в Барышевский районный суд, его не подписывал и с соответствующим иском не обращалась.

В Офисе генпрокурора отмечают, что сама судья отказалась получать письменное уведомление о подозрении. Поэтому его вручили председателю Барышевского районного суда. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями территориального управления Государственного бюро расследований Киева.

В июне 2019 года Барышевский райсуд приостановил действие лицензии лоукост-авиакомпании SkyUp. В SkyUp утверждали, что суд данной инстанции не имел права выносить решение о приостановлении действия лицензии, поскольку регуляторами в сфере авиаперевозок является Мининфраструктуры и Госавиаслужба Украины.

Впоследствии оказалось, что основанием для принятия судом решения о приостановлении лицензии был иск от женщины, никогда не покупавшей билеты в SkyUp Airlines. Жительница Барышевки Оксана Пасенко, которая якобы и была «неудовлетворенной клиенткой», заявила, что никогда не пользовалась услугами этой компании и не подавала иск. Женщина уверяет, что не имеет никакого отношения к судебной тяжбе со SkyUp. Она временно не работает и на отдых за границу не летала.

Напомним, после этого судью Барышевского райсуда Елену Литвиненко уволили.