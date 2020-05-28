Карантин негативно влияет на ряд сфер деятельности, фото: Arnapress.kz

https://racurs.ua/n138931-mejdunarodnye-avialinii-ukrainy-iz-za-karantina-sokratyat-900-sotrudnikov.html

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Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» планирует сократить 900 «высокопрофессиональных сотрудников».

Причиной этого является значительное снижение объемов деятельности. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

В МАУ отмечают, что сохранить прежде всего пытаться ключевой персонал, в частности летный. В начале года в компании работали более 2,5 тыс. человек.

В компании отмечают, что в связи с введенными 17 марта из-за эпидемии коронавирусной болезни COVID-19 ограничениями на регулярные пассажирские авиаперевозки, работа авиаперевозчика была фактически остановлена.

В МАУ прогнозируют, что после восстановления пассажирских перевозок пассажиропоток будет меньшим примерно на 46%.

Недавно министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в своем Фейсбуке сообщал, что его ведомство совместно с МИДом ведет переговоры с различными странами мира о возобновлении регулярных пассажирских авиаперевозок.

Напомним, в только за первый месяц карантина в Украине был зафиксирован рост количества безработных на 1 млн человек.