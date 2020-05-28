Туризм значительно пострадал от пандемии коронавируса

https://racurs.ua/n138938-v-oon-sprognozirovali-sroki-vosstanovleniya-turizma-posle-koronavirusa.html

Ракурс

Международный туризм в мире начнет восстанавливаться после эпидемии коронавируса не ранее августа этого года.

Большинство туристов этим летом будут отдыхать у себя на родине. Об этом заявил Генеральный секретарь Всемирной организации туризма при ООН (UNWTO) Зураб Пололикашвили, сообщает издание Handelsblatt.

В UNWTO ожидают наибольшего спада в международных путешествиях с 50-х годов прошлого века. В этом году международный туризм, вероятно, сократится на 70%.

Пройдет определенное время, прежде чем мы снова достигнем показателей предыдущих лет, — отметил Пололикашвили.

Кроме того, в UNWTO считают, что туристы будут активно искать маршруты, далекие от массового туризма, такие как путешествия по сельской местности.

В то же время в мире резко возрос спрос на курортное жилье. По данным аналитической компании AirDNA, по сравнению с апрелем показатель краткосрочного бронирования жилья вырос на 127%.

В апреле количество заказов не превышало 916 тыс., в то время как теперь преодолело отметку в 2 млн.

Эксперты связывают это прежде всего с ослаблением карантинных мероприятий и открытием границ. Наибольшей популярностью пользуются даты в конце года — в период рождественских праздников.

Напомним, «Международные авиалинии Украины» из-за коронавируса сократят треть сотрудников. В компании прогнозируют, что после восстановления пассажирских перевозок пассажиропоток уменьшится почти на половину.