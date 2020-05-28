ГБР сегодня провело обыски в налоговой службе, фото: ГБР

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Ракурс

В Государственном бюро расследований (ГБР) прокомментировали обыски, которые сегодня проводились в служебных помещениях Государственной налоговой службы (ГНС).

Всего были проведены более 20 обысков во Львовской и Донецкой областях, а также в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Отмечается, что обыски проводились в рамках предварительного расследования уголовного производства, открытого по заявлению бывшего министра финансов Игоря Уманского.

Уманский возглавлял Минфин в марте этого года, находясь в составе правительства Дениса Шмыгаля. В начале апреля он заявил, что коррупционные действия должностных лиц, в том числе Государственной налоговой службы, якобы привели к недополучению бюджетом значительных сумм средств.

В ГБР отмечают, что, по имеющейся информации, должностные лица центрального аппарата и региональных органов ГНС с целью получения неправомерной выгоды способствовали противоправному формированию налога на добавленную стоимость.

В результате их деятельности субъекты хозяйствования избегали систем автоматизированного мониторинга оценки степени риска и уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах.

По предварительным подсчетам, сумма нанесенного ущерба в исследуемых эпизодах составляет более 45 млн грн.

Напомним, 24 апреля Верховная Рада решила создать временную следственную комиссию в связи с заявлениями Уманского.