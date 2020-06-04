ДБР через суд домоглося примусового приводу Порошенка на допит. Фото: Фокус

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Петро Порошенко, п’ятий президент України, є фігурантом декількох кримінальних проваджень, у зв’язку з чим його деколи викликають на допити у Державне бюро розслідувань (ДБР). Проте Порошенко не завжди бажає туди йти, тому часто повістки ДБР просто ігнорує.

Держбюро розслідувань вирішило не впадати у відчай і звернулося до суду, щоб той дозволив примусовий привід Порошенка. 4 червня Печерський районний суд Києва підтримав цю постанову і дозволив ДБР здійснити примусовий привід. Про це повідомляють «Українські новини» з посиланням на рішення суду.

Йдеться про допит, який призначений на 10 червня, на 11.00. Клопотання про примусовий привід на допит ДБР подало напередодні через те, що п’ятий президент неодноразово ігнорував повістки відомства.

Зазначається, що Порошенка викликається на допит в рамках розслідування кримінальної провадження щодо прослуховування міжнародних переговорів за участю президента України та посадових осіб іноземних держав. Йдеться про аудіозаписах нібито розмов між Байденом і Порошенком, на яких, зокрема, йшлося про відставку українського генпрокурора Віктора Шокіна в обмін на фінансову допомогу з боку США. У цьому кримінальному провадженні Порошенко проходить як свідок.

Раніше повідомлялося, що Порошенко 29 травня не прийшов на допит в Державне бюро розслідувань. Адвокат екс-президента заявив, що слідчі не вручили політику повістку з дотриманням закону.