Дело картин Порошенко: следствие использовало "Википедию" и оболгало музей Гончара — адвокаты, фото — "5 канал"

https://racurs.ua/n139204-delo-kartin-poroshenko-sledstvie-ispolzovalo-vikipediu-i-obolgalo-muzey-gonchara-advokaty.html

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Дело картин Петра Порошенко расследовалось следователями ГБР на основе публикаций сайта Дмитрия Гордона и «Википедии», а оперативники ворвались в музей Гончара на основе сфабрикованного документа.

Об этом на брифинге 3 июня заявили адвокаты пятого президента Украины Игорь Головань и Илья Новиков. Они процитировали материалы судебного дела.

Дело о 43 картинах открыли 19 февраля на основании прошлогодней публикации сайта Гордона, а рапорт на имя председателя ГБР Ирины Венедиктовой подавал ее преемник на этом посту Александр Соколов. Расследование, по словам Новикова, вели по-современному: следователь сделал обзор «Википедии», обнаружил в ней статью «Порошенко» и зафиксировал ее на скриншотах.

Затем в ГБР написали служебную записку, что в музее Гончара картины Порошенко собираются уничтожить. И пошли ломать двери музея, — сообщил адвокат.

Печерский суд признал силовой захват музея незаконным. Адвокаты обратили внимание на то, что ГБР силой ворвались в музей Гончара на основании предположения, что руководство музея может уничтожить картины, а затем ГБР передало эти картины на хранение том же руководству музея Гончара.

Эта ситуация и смешная, и одновременно грустная. Смешная, потому что понятно, что так уголовные дела не расследуются. Если вы ведете следствие в «Википедии», что вам мешает проводить допросы в «ТикТок»? Видимо, когда президент Зеленский на своей пресс-конференции говорил о приключениях и приговорах, которые, как он уверен, будут, он имел в виду нечто подобное, — сказал на брифинге Новиков.





Напомним, 26 мая ГБР штурмовало музей Гончара. Силовики провели в нем почти три часа, а затем оставили помещение, прихватив таможенные декларации на картины. 28 мая со второй попытки коллекцию картин семьи Порошенко все же представили. В музее представлены 43 картины общей стоимостью 4 млн фунтов.