Справа картин Порошенка: слідство використовувало Вікіпедію і оббрехало музей Гончара — адвокати (ВІДЕО)

https://racurs.ua/ua/n139204-sprava-kartyn-poroshenka-slidstvo-vykorystovuvalo-vikipediu-i-obbrehalo-muzey-gonchara-advokaty.html

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Справа картин Петра Порошенка розслідувалася слідчими ДБР на основі публікацій сайту Дмитра Гордона і «Вікіпедії», а оперативники увірвалися в музей Гончара на основі сфабрикованого документу.

Про це на брифінгу 3 червня заявили адвокати п’ятого президента України Ігор Головань та Ілля Новіков. Вони процитували матеріали судової справи.

Справу про 43 картини відкрили 19 лютого на підставі торішньої публікації сайту Гордона, а рапорт на ім’я голови ДБР Ірини Венедиктової подавав її наступник на цій посаді Олександр Соколов. Розслідування, за словами Новікова, вели по-сучасному: слідчий зробив огляд «Вікіпедії», виявив в ньому статтю «Порошенко» і зафіксував її на скріншотах.

Потім у ДБР написали службову записку, що в музеї Гончара картини Порошенко збираються знищити. І пішли ламати двері музею, — повідомив адвокат.

Печерський суд визнав силове захоплення музею незаконним. Адвокати звернули увагу на те, що ДБР силою увірвалося у музей Гончара на підставі припущень, що керівництво музею може знищити картини, а потім ДБР передало ці картини на зберігання тому самому керівництву музею Гончара.

Ця ситуація і смішна, і одночасно сумна. Смішна, бо зрозуміло, що так кримінальні справи не розслідуються. Якщо ви ведете слідство у Вікіпедії, що вам заважає проводити допити у «ТікТок»? Мабуть, коли президент Зеленський на своїй пресконференції говорив про пригоди та вироки, які він впевнений, будуть — він мав на увазі щось подібне, — сказав на брифінгу Новіков.

Нагадаємо, 26 травня ДБР штурмувало музей Гончара. Силовики пробули в закладі майже три години, потім залишили приміщення, прихопивши митні декларації на картини. 28 травня з другої спроби колекцію картин родини Порошенків усе ж презентували. У музеї представлено 43 картини загальною вартістю 4 млн фунтів.