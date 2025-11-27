ДБР затримало керівника районного ТЦК на Прикарпатті, який знущався з військовозобов’язаних (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n210551-dbr-zatrymalo-kerivnyka-rayonnogo-tck-na-prykarpatti-yakyy-znuschavsya-z-viyskovozobov-yazanyh.htmlРакурс
Державне бюро розслідувань затримало керівника одного з районних ТЦК Івано-Франківщини, який принижував і бив військовозобов’язаних.
Про це інформує прес-служба ДБР.
ДБР перевірило скарги громадян і народних депутатів про побиття, катування та вимагання грошей у одному з прикарпатських ТЦК. Під час досудового розслідування слідчі виявили низку випадків перевищення влади з боку офіцера-керівника, — розповіли у ДБР.
Зазначається, що офіцер, зокрема, застосував фізичну силу до чоловіка лише за те, що той відмовився проходити флюорографію.
За даними слідства, посадовець наніс щонайменше п’ять ударів, через що потерпілий отримав тяжкі травми і потребував хірургічного видалення одного з органів, — зазначили у ДБР.
Дії затриманого кваліфіковано за ч. 5 ст. 426−1 Кримінального кодексу — перевищення влади в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.
Суд узяв його під варту без права застави.
ДБР продовжує розслідування та перевіряє можливу причетність працівників інших правоохоронних органів до протиправної діяльності, — додали у бюро.