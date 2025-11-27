Руководитель районного ТЦК задержан на Прикарпатье, фото: ДБР

Державне бюро розслідувань затримало керівника одного з районних ТЦК Івано-Франківщини, який принижував і бив військовозобов’язаних.

Про це інформує прес-служба ДБР.

ДБР перевірило скарги громадян і народних депутатів про побиття, катування та вимагання грошей у одному з прикарпатських ТЦК. Під час досудового розслідування слідчі виявили низку випадків перевищення влади з боку офіцера-керівника, — розповіли у ДБР.

Зазначається, що офіцер, зокрема, застосував фізичну силу до чоловіка лише за те, що той відмовився проходити флюорографію.

За даними слідства, посадовець наніс щонайменше п’ять ударів, через що потерпілий отримав тяжкі травми і потребував хірургічного видалення одного з органів, — зазначили у ДБР.

Дії затриманого кваліфіковано за ч. 5 ст. 426−1 Кримінального кодексу — перевищення влади в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Суд узяв його під варту без права застави.