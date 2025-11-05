Растет количество жалоб на нарушение прав военнообязанных, фото:

Зростає кількість звернень українців до омбудсмана Дмитра Лубінця щодо порушень співробітниками ТЦК та СП прав військовозобовʼязаних під час мобілізації.

Про це повідомляє видання «Українська правда» з посиланням на відповідь Офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини на відповідний запит.

Зазначається, що з 1 січня по 29 жовтня 2025 року Лубінець отримав від українців майже 5 тис. таких звернень.

Водночас:

за весь 2024 рік надійшло понад 3,4 тис. таких скарг;

у 2023 році омбудсман отримав понад 500 звернень;

у 2022 році — усього 18.

У червні в омбудсмена повідомляли, що за перші п’ять місяців 2025 року отримали 1,6 тис. таких скарг.

Джерело: «Українська правда»