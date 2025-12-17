ГБР проверит своих работников на причастность к «ливню» в соцсети интимных фото Шабунина

Виталий Шабунин, фото: «Украинская правда»

Військовослужбовець та очільник Центру протидії корупції Віталій Шабунін вчора, 16 грудня, повідомив, що у соцмережі «злили» інтимні фото з його телефону, вилученого під час обшуку.

ДБР і ОГП злили в ТГ-канали мої інтимні фото з телефону, вилученого під час обшуку, — заявив він.

На думку Шабуніна, такі дії можуть бути відповіддю публікацію ЦПК про те, які силовики, за інформацією журналістів, втручалися в роботу НАБУ і САП.

Прес-служба Державне бюро розслідувань сьогодні, 17 грудня, повідомила, що бюро «ретельно перевірить працівників, дотичних до приватної інформації, що стосується одного із фігурантів кримінального провадження».

Низка медіа впродовж останнього часу опублікувала приватні знімки особи, що є фігурантом кримінального провадження Бюро. Це викликало хвилю хибних звинувачень у бік Державного бюро розслідувань та правоохоронної системи загалом", — наголосили у ДБР.

У бюро зазначають, що в разі встановлення фактів причетності до інциденту їхніх працівників, «буде вжито жорстких заходів реагування та притягнуто винних осіб до передбаченої законом відповідальності».