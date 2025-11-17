ГБР начало проверять связь сотрудников с фигурантами дела «Мидас». Фото:

https://racurs.ua/n210336-gbr-nachalo-proveryat-svyaz-sotrudnikov-s-figurantami-dela-midas.html

Ракурс

ДБР почало перевірку можливого зв’язку співробітників з фігурантами справи «Мідас».

Наразі слідчі перевіряють інформацію про отримання хабарів окремими працівниками ДБР за доступ до даних про розслідування. Також перевіряється можливий тиск на окремих посадовців й обшуки на замовлення фігурантів справи. Про це 17 листопада заявив керівник управління внутрішнього контролю Державного бюро розслідувань Богдан Чобіток на засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради.

Крім того, слідство перевірить можливе перевищення влади чи службових повноважень окремими співробітниками Бюро. При цьому жодних відсторонень у ДБР в справі про корупцію поки не було.

Нагадаємо, НАБУ провело масштабну операцію «Мідас» із викриття корупції у сфері енергетики. Злочинна організація регулярно вимагала «відкати» від контрагентів «Енергоатому» розміром від 10% до 15% вартості контрактів.

Ці кошти легалізували через окремий офіс у Києві, що належав родині колишнього нардепа, який наразі є сенатором Росії Андрія Деркача. У САП заявили про причетність до незаконної схеми бізнесмена та співвласника фірми «Квартал 95» Тимура Міндіча, який упродовж 2025 року мав вплив на міністра енергетики Германа Галущенка та на тодішнього міністра оборони Рустема Умєрова.