Руководитель финслужбы одной из бригад украл у военных почти 10 млн грн. Фото:

https://racurs.ua/n211460-rukovoditel-finslujby-odnoy-iz-brigad-ukral-u-voennyh-pochti-10-mln-grn-gbr.html

Ракурс

Офіцера ЗСУ викрили на крадіжці грошей військовослужбовців.

Керівник фінансово-економічної служби однієї з бригад, яка виконує бойові завдання на Запорізькому напрямку, привласнив гроші, призначені для виплат військовим. Упродовж 2023−2025 років зловмисник маніпулював фінансовими даними та реквізитами банківських карток військових. Він зумів вкрасти 9,7 млн грн, частину яких витратив на азартні ігри. Про це 14 січня повідомило Державне бюро розслідувань.

Для привласнення грошей бійців зловмисник відкрив у різних фінустановах України 14 банківських рахунків, вносив зміни у реквізити зарплатних карток військових і спрямовував їхні виплати на свої рахунки. Далі він вносив дані про звільнених військових до фінансової документації, щоб отримувати гроші замість них.

Офіцер у квітні 2025 року пішов у СЗЧ, бо боявся викриття. Для того, аби ввести поліцейських в оману, він надіслав свій смартфон за кордон, імітуючи залишення України. Також він продав майно та автомобілі й купив нове авто, яким пересувався поза маршрутами із камерами спостереження.

Зловмиснику вже повідомили про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, а також у самовільному залишенні військової частини — ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 408 Кримінального кодексу України. Офіцеру загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю виходу під заставу у розмірі 12,5 млн грн.

Нагадаємо, заступник начальника Рівненського обласного ТЦК погорів на хабарництві. Посадовець вимагав гроші за відстрочку від мобілізації навіть у тих у військовозобов’язаних, які мали на це законні підстави. Тим, хто відмовлявся платити, погрожував створити штучні перешкоди.