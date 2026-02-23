В Черкасской области офицер поставил солдат на колени и избил одного из подчиненных. Фото: ГБР

На Черкащині офіцер поставив солдатів на коліна та побив одного з підлеглих.

Під час ранкового шикування через раптово виниклий конфлікт начальник штабу однієї з військових частин наказав п’ятьом солдатам стати на коліна перед строєм. Після цього він підійшов до одного з бійців і майже 10 разів вдарив його руками та ногами по голові й обличчю. Потерпілого з тілесними ушкодженнями госпіталізували. Про це 23 лютого повідомило Державне бюро розслідувань.

Посадовця затримали на другий день після звірств й відкрили кримінальне провадження за ч. 5 ст. 426−1 (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень) Кримінального кодексу України. Зловмиснику, якого суд взяв під варту, загрожує до 12 років позбавлення волі.

Окремо слідчі перевіряють інформацію про можливу причетність офіцера до побиття ще двох військовослужбовців.

Притягнення до відповідальності військових командирів, які зловживають владою та застосовують насильство до підлеглих, є одним із ключових напрямів роботи ДБР в умовах воєнного стану. Дисципліна у війську не може ґрунтуватися на приниженні чи побиттях, — наголосили в Бюро.

Нагадаємо, у Дніпрі двоє неповнолітніх віком 16 та 17 років жорстоко побили 45-річного військовослужбовця ЗСУ та завдали йому ножових поранень. Зловмисники всі свої звірства знімали на телефон. Тепер їм загрожує від 10 до 15 років тюрми.