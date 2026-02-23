У Дніпрі неповнолітні жорстоко побили військовослужбовця ЗСУ. Фото: НПУ

У Дніпрі неповнолітні жорстоко побили військовослужбовця ЗСУ.

Між 45-річним військовим та двома неповнолітніми 16 та 17 років 17 лютого виник конфлікт в одному з районів міста. Підлітки побили потерпілого та завдали йому ножових поранень. Зловмисники також забрали особисті речі бійця — сумку, годинник, мобільний телефон та павербанк. Постраждалого з численними тілесними ушкодженнями знайшли виявили на вулиці Пастера в Центральному районі Дніпра. Про це поліція Дніпропетровської області 23 лютого повідомила у Facebook.

Постраждалий перебуває у реанімації у тяжкому стані з відкритою черепно-мозковою травмою, забоєм головного мозку, проникаючим ножовим пораненням і численними гематомами.

Зловмисників вже затримали й вилучили у них ніж. Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 15, п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років, або довічне позбавлення волі.

