ГБР пообещало установить все обстоятельства убийства полицейских в Черкасской области

Убийство полицейских в Черкасской области. Фото: НПУ

ДБР обіцяє встановили всі обставини смертельної стрілянини в Черкаській області.

У Бюро кажуть, що проведуть повний комплекс заходів, щоб встановити всі обставини події зі стріляниною, внаслідок якої загинули четверо поліцейських, та забезпечити об'єктивне розслідування. Обіцяють дати правову оцінку діям усіх осіб та забезпечити об'єктивне й неупереджене розслідування. Про це 28 січня повідомила «Українська правда» із посиланням на Державне бюро розслідувань.

У відомстві поінформували, що 27 січня о 9.47 поліція отримала повідомлення про автомобіль «Нива», який зупинився при в’їзді в село Нехворощ Черкаського району. У салоні перебував поліцейський з вогнепальним пораненням ноги.

Згодом з’ясувалося, що силовик дістав поранення в ході перестрілки. Попередньо відомо, що поліцейські вийшли на слід підозрюваного у замаху на вбивство, але під час затримання від відкрив вогонь у бік правоохоронців. Зловмисник зумів вбити чотирьох поліцейських та поранити ще одного.

Під час перестрілки стрілка ліквідувала інша група поліцейських. ЗМІ пишуть, що вбитим стрільцем був демобілізований колишній військовий.

Нагадаємо, 27 січня у селі Нехворощ Черкаської області сталася перестрілка в ході проведення санкціонованих обшуків в межах кримінального провадження за фактом замаху на умисне вбивство депутата Корсунь-Шевченківськоі міськради.

Фігурант кримінального провадження перед початком проведення обшуку з місця мешкання зник зі зброєю. А згодом розпочалася перестрілка між ним та працівниками поліції, яка виникла неподалік місця, де проводилися слідчі дії.

Загинули у перестрілці четверо поліцейських, ще один дістав поранення. Самого стрілка ліквідували спецпризначенці.

Джерело: «Українська правда»