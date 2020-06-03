Выборы в Польше. Фото: ТСН

https://racurs.ua/n139203-v-polshe-nazvali-novuu-datu-provedeniya-vyborov-prezidenta.html

Ракурс

Выборы президента Польши пройдут 28 июня 2020 года.

Дату проведения выборов президента назначила спикер Сейма Эльжбета Витек. Такое право ей дает конституция Польши. Об этом 3 июня сообщается на странице польского парламента в Facebook.

Назначаю выборы президента Польши. Днем проведения выборов определяю воскресенье, 28 июня, — отметила Витек.





Кроме того, сегодня действующий президент Польши Анджей Дуда подписал новый закон о выборах главы государства. Таким образом голосование будет проходить по смешанному принципу — по почте или на избирательных участках. Избирателям нужно будет самостоятельно или с помощью посредников бросить запечатанный конверт с бюллетенем и заявлением о личное тайное голосование в специально подготовленный почтовый ящик.

Напомним, сперва президентские выборы в Польше были запланированы на 10 мая, но из-за пандемии коронавируса волеизъявление перенесли на более поздний срок. Также парламент принял закон об особых правилах переизбрания этих выборов.