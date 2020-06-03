Вибори у Польщі. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n139203-u-polschi-nazvaly-novu-datu-provedennya-vyboriv-prezydenta.html

Ракурс

Вибори президента Польщі пройдуть 28 червня 2020 року.

Дату проведення виборів президента призначила спікер Сейму Ельжбета Вітек. Таке право їй дає конституція Польщі. Про це 3 червня повідомляється на сторінці польського парламенту в Facebook.

Призначаю вибори президента Польщі. Днем проведення виборів визначаю неділю, 28 червня, — зазначила Вітек.





Крім того, сьогодні чинний президент Польщі Анджей Дуда підписав новий закон про вибори глави держави. Таким чином голосування відбуватиметься за змішаним принципом — поштою або на виборчих дільницях. Виборцям потрібно буде самостійно або за допомогою посередників кинути запечатаний конверт із бюлетенем та заявою про особисте таємне голосування у спеціально підготовлену поштову скриньку.

Нагадаємо, спершу президентські вибори в Польщі були заплановані на 10 травня, але через пандемію коронавірусу волевиявлення перенесли на більш пізній термін. Також парламент прийняв закон про особливі правила переобрання цих виборів.