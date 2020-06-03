Автофіксація порушень ПДР. Фото: Комсомольская правда

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Штрафи за порушення правил дорожнього руху (ПДР) тепер українцям виписуватимуть частіше, адже з 1 червня запрацювала система автофіксації таких порушень. Зокрема, лише у Києві встановлено 20 камер, які фіксують перевищення швидкості руху.

Сповіщення про штрафи порушникам надсилатимуть декількома способами, зокрема, за допомогою смс або звичайних листів. Проте тепер водії можуть самостійно перевірити наявність штрафів за порушення правил дорожнього руху у спеціальному мобільному додатку. Міністерство внутрішніх справ (МВС) для цього розробило додаток «Штрафи ПДР». Про це повідомляє прес-служба МВС.

У додатку можна ввести дані автомобіля та подивитися, чи фіксувала система порушення ПДР щодо цього транспортного засобу. Також можна оформити підписку на отримання повідомлень про винесення нових постанов. Окрім того, у додатку є інформація про розміщення на карті камер автоматичної фіксації порушень ПДР.

Скачати мобільний додаток «Штрафи ПДР» вже можна для Android. Для IOS він стане доступним найближчим часом. Окрім того, МВС запустило Telegram-бот, який також називається «Штрафи ПДР». За допомогою бота так само можна оформити підписку на транспортний засіб та сплатити штраф із використанням банківської картки.

Нагадаємо, вчора антирекорд із перевищення швидкості встановив водій автомобіля Porsche Cayenne, котрий рухався трасою Київ-Харків зі швидкістю 210 км/год попри те, що дозволена швидкість — 110 км/год.