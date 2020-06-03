Афіша з депутатами, фото: «Ла Монне»

https://racurs.ua/ua/n139201-svitove-vyznannya-biyky-ukrayinskyh-deputativ-potrapyly-do-reklamy-belgiyskogo-opernogo-teatru.html

Ракурс

Бійки депутатів Верховної Ради використав бельгійський оперний театр «Ла Монне» у своїй рекламі сезону 2020−2021 років.

Українські нардепи потрапили на афішу цього закладу, а також до рекламного відеоролика, розміщеного на YouTube-каналі театру.

Зокрема, у рекламі використані кадри бійки між «свободівцем» Ігорем Мірошниченком та членами Компартії у 2014 році, а також відома спроба нардепа Олега Барни у грудні 2015 року винести з-за трибуни тодішнього прем'єра Арсенія Яценюка, якому народний обранець перед тим вручив букет червоних троянд.

Ще один відомий епізод українського політичного життя, який використали в рекламі, — закидування у 2010 році тодішнього спікера Володимира Литвина яйцями, від чого він ховався за парасольками.

Ймовірно, бельгійський театр використав українських депутатів як символ політичної нестабільності, в яку входить людство.

Вже очевидно, що ми зіткнемося з серйозними змінами найближчим часом, — зазначається в анонсі нового сезону. — Ми можемо очікувати бурхливого періоду як в політиці, так і в суспільстві, в умовах надзвичайно швидко змінюваного світу.





Нагадаємо, в лютому цього року депутати побилися під час блокування трибуни Верховної Ради.