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Ракурс
Афіша з депутатами, фото: «Ла Монне»

Світове визнання: бійки українських депутатів потрапили до реклами бельгійського оперного театру (ВІДЕО)

3 чер 2020, 15:49
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Бійки депутатів Верховної Ради використав бельгійський оперний театр «Ла Монне» у своїй рекламі сезону 2020−2021 років.

Українські нардепи потрапили на афішу цього закладу, а також до рекламного відеоролика, розміщеного на YouTube-каналі театру.

Афіша з депутатами, фото: «Ла Монне»

Зокрема, у рекламі використані кадри бійки між «свободівцем» Ігорем Мірошниченком та членами Компартії у 2014 році, а також відома спроба нардепа Олега Барни у грудні 2015 року винести з-за трибуни тодішнього прем'єра Арсенія Яценюка, якому народний обранець перед тим вручив букет червоних троянд.

Ще один відомий епізод українського політичного життя, який використали в рекламі, — закидування у 2010 році тодішнього спікера Володимира Литвина яйцями, від чого він ховався за парасольками.

Ймовірно, бельгійський театр використав українських депутатів як символ політичної нестабільності, в яку входить людство.

Вже очевидно, що ми зіткнемося з серйозними змінами найближчим часом, — зазначається в анонсі нового сезону. — Ми можемо очікувати бурхливого періоду як в політиці, так і в суспільстві, в умовах надзвичайно швидко змінюваного світу.



Нагадаємо, в лютому цього року депутати побилися під час блокування трибуни Верховної Ради.

Джерело: Ракурс


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