Афиша с депутатами, фото: «Ла Монне»

https://racurs.ua/n139201-mirovoe-priznanie-draki-ukrainskih-deputatov-popali-v-reklamu-belgiyskogo-opernogo-teatra-video.html

Ракурс

Драки депутатов Верховной Рады использовал бельгийский оперный театр «Ла Монне» в своей рекламе сезона 2020−2021 годов.

Украинские нардепы попали на афишу этого заведения, а также в рекламный видеоролик, размещенный на YouTube-канале театра.

В частности, в рекламе использованы кадры драки между «свободовцем» Игорем Мирошниченко и членами Компартии в 2014 году, а также известная попытка нардепа Олега Барны в декабре 2015 года вынести из-за трибуны тогдашнего премьера Арсения Яценюка, которому народный избранник перед тем вручил букет красных роз.

Еще один известный эпизод украинской политической жизни, который использовали в рекламе, — забрасывание в 2010 году тогдашнего спикера Владимира Литвина яйцами, от чего он прятался за зонтиками.

Вероятно, бельгийский театр использовал украинских депутатов как символ политической нестабильности, в которую входит человечество.

Уже очевидно, что мы столкнемся с серьезными изменениями в ближайшее время, — говорится в анонсе нового сезона. — Мы можем ожидать бурного периода как в политике, так и в обществе, в условиях чрезвычайно быстро меняющегося мира.





Напомним, в феврале этого года депутаты подрались во время блокирования трибуны Верховной Рады.