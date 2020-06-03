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Ракурс
Михаил Саакашвили. Фото: voxukraine.org

Саакашвили трудоустроили во власти, но денег не дали: детали (ДОКУМЕНТ)

3 июн 2020, 15:23
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Национальная рада реформ, которую возглавляет экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, не финансируется из государственного бюджета.

В бюджете не предусмотрели средств для финансового сопровождения деятельности Совета реформ. Об этом говорится в официальном ответе с Государственного управления делами на запрос «Українських новин».

В документе отмечается, что Саакашвили и другие члены совета работают на общественных началах, это предусмотрено положением о работе ведомства, которое утверждено указом президента от 13 августа 2014 года. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета реформ проводится Офисом президента Украины и Государственным управлением делами.

Сообщаем, что Государственным управлением делами расходы на обеспечение деятельности Национального совета реформ … не планировались и не проводились, — говорится в документе.

Ответ на запрос. Документ: Українські новини

Ответ на запрос. Документ: Українські новини



Напомним, 7 мая президент Владимир Зеленский назначил бывшего президента Грузии и экс-главу Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета Национального совета по вопросам реформ.

Недавно Саакашвили на встрече с генпрокурором Ириной Венедиктовой согласовал создание нового департамента по защите инвестиций, а также договорились раз в 14 дней проводить регулярные встречи по проблемам украинского бизнеса.

Источник: Ракурс


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