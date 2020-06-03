Михайло Саакашвілі. Фото: voxukraine.org

https://racurs.ua/ua/n139200-sakashvili-pracevlashtuvaly-ale-groshey-ne-daly-u-budjeti-ne-peredbachyly-koshtiv-dlya-rady.html

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Національна рада реформ, яку очолює екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі, не фінансується з державного бюджету.

У бюджеті не передбачили коштів для фінансового супроводу діяльності Ради реформ. Про це йдеться з Державного управління справами в офіційній відповіді на запит «Українських новин».

У документі зазначається, що Саакашвілі та інші члени ради працюють на громадських засадах, це передбачено положеннями про роботу відомства, яке затверджено указом президента від 13 серпня 2014 року. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Ради реформ проводиться Офісом президента України та Державним управлінням справами.

Повідомляємо, що Державним управлінням справами витрати на забезпечення діяльності Національної ради реформ … не планувалися і не проводилися, — йдеться в документі.

Нагадаємо, 7 травня президент України Володимир Зеленський призначив колишнього президента Грузії та екс-главу Одеської обласної державної адміністрації Михайла Саакашвілі главою виконавчого комітету Національної ради з питань реформ.

Нещодавно Саакашвілі на зустрічі з генпрокурором Іриною Венедіктовою узгодив створення нового департаменту із захисту інвестицій, а також домовилися раз на 14 днів проводити регулярні зустрічі щодо проблем українського бізнесу.