Уряд змінив програму кредитів для бізнесу «5-7-9%» на позики під 0%, фото — ОП

https://racurs.ua/ua/n139199-uryad-zminyv-programu-kredytiv-dlya-biznesu-5-7-9-na-pozyky-pid-0.html

Ракурс

Кредити для бізнесу у післякарантинний період стануть доступнішими та дешевшими. Так обіцяли сьогодні в уряді, анонсувавши зниження ставок за програмою «5−7−9%" до 0%.

Цей проект дозволяє рефінансувати старі кредити для малого бізнесу, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, відкриваючи засідання уряду. Рішення Кабміну дозволяє бізнесу рефінансувати поточні зобов’язання в дев’яти банках під 0% з відстрочкою сплати тіла кредиту на один рік.

Програма «5−7−9» трансформована в програму 0% під діючі кредити для мікро і малого бізнесу, — повідомив Шмигаль.

Уряд сьогодні ухвалив, що до 5 млрд грн державних гарантій можуть надаватися для часткового виконання боргових зобов’язань за портфелем кредитів банків-кредиторів, наданих мікро, малому та середньому бізнесу.

Кабмін пропонує Раді підтримати ще одну кредитну програму — «Нові гроші». Вона передбачає видачу малому і середньому бізнесу кредитів під низькі відсотки. У законопроекті пропонується створити законодавчі підставидля надання за рішенням Кабміну державних гарантій для забезпечення часткового виконання боргових зобов’язань за портфелем кредитів, наданих суб'єктам господарювання мікро, малого та середнього підприємництва у розмірі не більше 80% загальної суми та 80% за кожним кредитом.

Програму «Доступні кредити 5−7−9» запустили в лютому. Спочатку планувалося, що за нею можна буде отримати до 3 млн грн на 5 років за ставкою 5%, якщо річний дохід претендента на кредит не перевищує 50 млн грн, і за умови створення нових робочих місць. Без нових робочих місць при такому ж доході пропонувалася ставка 7%, а при доході від 50 до 100 млн грн — 9%.

Підприємець повинен профінансувати не менше 20% проекту, на який йому потрібні гроші. Впродовж перших 100 днів реалізації програми «Доступні кредити 5−7−9%" дев’ять банків-партнерів видали 462 кредити на 283,5 млн грн (10,3 млн дол.).