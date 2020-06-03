Уряд запропонував проведення заходів із цифрової трансформації, фото: «Новости Калуги»

https://racurs.ua/ua/n139198-pryznachennya-pensiyi-cherez-veb-portal-ta-elektronni-trudovi-knyjky-shmygal-anonsuvav-novu.html

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Пенсії за віком в Україні зможуть призначати автоматично через особистий електронний кабінет на веб-порталі цифрових послуг Пенсійного фонду без заяви відповідної особи, якщо Верховна Рада підтримає відповідний урядовий законопроект.

Цей законопроект мають допрацювати протягом дня. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у своєму Telegram-каналі.

Сподіваємося на підтримку ініціативи у Верховній Раді, — зазначив Шмигаль.

Крім того, цей законопроект передбачає запровадження обліку трудової діяльності працівника в електронній формі. Це має спростити доступ до отримання інформації про набутий стаж для призначення виплат

Також уряд сьогодні підтримав інші ініціативи щодо електронних послуг, покликані зменшити корупцію.

Так, запроваджується експериментальний проект щодо можливості замовлення онлайн бланків дозволів на перевезення вантажу автомобільним транспортом в іноземних державах. Сервіс працюватиме через Транспортний портал електронних послуг.

Ще одна ініціатива — можливість замовити державну експертизу землевпорядної документації та одержати її результати в електронній формі через Єдиний державний портал адміністративних послуг.

У цій сфері також запроваджується пілотний проект з екстериторіальності — подані документи потраплятимуть на обробку до спеціаліста в іншому регіоні, щоб унеможливити корупційні дії.

Нагадаємо, уряд підтримав послаблення карантину в Україні з 5 червня.