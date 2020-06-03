Правительство предложило проведение мероприятий по цифровой трансформации, фото: «Новости Калуги»

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Пенсии по возрасту в Украине смогут назначать автоматически через личный электронный кабинет на веб-портале цифровых услуг Пенсионного фонда без заявления соответствующего лица, если Верховная Рада поддержит соответствующий правительственный законопроект.

Этот законопроект должны доработать в течение дня. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в своем Telegram-канале.

Надеемся на поддержку инициативы в Верховной Раде, — отметил Шмыгаль.

Кроме того, этот законопроект предусматривает введение учета трудовой деятельности работника в электронной форме. Это должно упростить доступ к получению информации о стаже для назначения выплат

Также правительство сегодня поддержало другие инициативы по электронным услугам, призванные уменьшить коррупцию.

Так, вводится экспериментальный проект по возможности заказа онлайн бланков разрешений на перевозку груза автомобильным транспортом в иностранных государствах. Сервис будет работать через Транспортный портал электронных услуг.

Еще одна инициатива — возможность заказать государственную экспертизу землеустроительной документации и получить ее результаты в электронной форме через Единый государственный портал административных услуг.

В этой сфере также вводится пилотный проект по экстерриториальности — представленные документы будут попадать на обработку к специалисту в другом регионе, чтобы исключить коррупционные действия.

Напомним, правительство поддержало ослабление карантина в Украине с 5 июня.