Зарплата Венедиктовой: сколько генпрокурор заработала этой весной

https://racurs.ua/n139197-ofis-genprokurora-poschital-vesennuu-zarplatu-venediktovoy-dokument.html

Ракурс

Ирина Венедиктова с момента назначения на должность генпрокурора Украины получала заработную плату, которая состояла из должностного оклада, а также надбавок за выслугу лет (30%), выполнение особо важной работы (10%) и работу в условиях режимных ограничений (15%). Об этом сообщает Офис генпрокурора в ответ на запрос «Ракурса».

Заработная плата Венедиктовой в марте 2020 года состояла из: должностного оклада…, который составил 93,6 тыс. грн, надбавки за выслугу лет, (30% должностного оклада), надбавки за выполнение особо важной работы (10%), надбавки за работу в условиях режимных ограничений (15%)… Размер начисленной заработной платы за март Венедиктовой составил 76 тыс. грн, — говорится в ответе Офиса генпрокурора.

Также в ведомстве сообщили, что в апреле должностной оклад Венедиктовой составил 69,6 тыс. грн. Кроме этого, генпрокурору были начислены надбавки к окладу.

Заработная плата Венедиктовой за апрель — 47,2 тыс. грн, — отмечается в ответе на запрос.

За первую половину мая (на момент подачи запроса) бывшему нардепу от «Слуги народа» начислили свыше 14 тыс. грн зарплаты.

Напомним, 14 января парламент поддержал заявление Венедиктовой о сложении депутатских полномочий. Ранее в декабре ее назначили исполняющей обязанности главы Госбюро расследований. В январе на посту главы ГБР Венедиктова заработала 24 тыс. грн.