Шмыгаль обещает снижение цен на газ для населения благодаря меморандуму с МВФ

Премьер-министр Денис Шмыгаль. Фото: Википедия

https://racurs.ua/n139196-shmygal-obeschaet-snijenie-cen-na-gaz-dlya-naseleniya-blagodarya-memorandumu-s-mvf.html

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Меморандум с Международным валютным фондом содержит ряд структурных маяков.

В частности, документ предусматривает приведение цен на газ для населения к рыночному уровню. Также в меморандуме содержатся следующие положения: прозрачность работы государственных банков и госпредприятий, усиления корпоративного управления госпредприятий, усиление независимости Антимонопольного комитета, реформа таможни и налоговой, сохранение принципа деньги ходят за пациентом. Об этом 3 июня заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, которое транслировалось вживую.

По словам Шмыгаля, рыночная цена на газ для населения приведет к снижению тарифов на коммунальные услуги. Это произойдет потому, что сегодня цена газа ниже чем в тарифах почти в два раза.

Премьер добавил, что 10 июня будет заседать Совет МВФ, который определит судьбу пятимиллиардного транша для Украины. В Кабмине ожидают, что первый транш в сумме 1,9 млрд долл. поступит в июне, а осенью ожидается еще 1,6 млрд долл. А в 2021 году Украина рассчитывает еще на 1,5 млрд долл.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что деньги из займа МВФ помогут правительству пережить экономический шок, вызванный пандемией коронавируса.