Кредит МВФ: Шмыгаль назвал дату получения первого транша 5-миллиардного займа

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Кредит МВФ одобрят для Украины на следующей неделе. Фонд утвердит предоставление займа Киеву 5 июня, а на следующий день поступит первый транш — 1,9 млрд долл.

В целом программа рассчитана на 5 млрд. долл., сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль Reuters.

Ранее Украина заявила, что рискует не платить по долгам, если МВФ задержит ссуду. В Фонде эту информацию не комментировали. Шмыгаль заявлял, что Киев в течение нескольких месяцев пытался провести реформы и ограничить влияние олигархов, на чем настаивал МВФ.

Шмыгаль сообщил, что кредит МВФ поможет правительству пережить экономический шок, вызванный пандемией коронавируса. Второй транш в 1,6 млрд долл. ожидается в сентябре, третий (1,5 млрд долл.) поступит в следующем году.

Шмыгаль также обнародовал предварительную оценку экономического роста во втором квартале 2020 года. По его словам, ВВП может упасть на 12%.

Ранее Кабмин заявлял, что экономика сократится почти на 5% за весь год. Ожидается, что показатели именно второго квартала пострадают больше всего.

Премьер-министр также заявил, что правительство не будет ограничивать экспорт пшеницы в последующие два месяца, даже несмотря на то, что квота, которую правительство ранее согласовало с торговцами, исчерпана.

Шмыгаль напомнил, что на этой неделе Киев вернул кредиторам 1 млрд долл. и это свидетельствует о том, что Украина может обслуживать внешний и внутренний долг «абсолютно спокойно».

В начале мая МВФ заменил предварительно согласованную программу расширенного финансирования Украины на stand-by.