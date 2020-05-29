Долги Украины: Минфин погасил 1 млрд долл. по облигациям внешнего займа

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Долг Украины уменьшился на 1 млрд долл. 28 мая Министерство финансов погасило на такую ​​сумму один из выпусков облигаций внешнего государственного займа под гарантию США.

Выпуск этих облигаций осуществили в 2015 году под 1,847% в год. Всего в первые годы после Революции достоинства Киев осуществил три выпуска облигаций внешнего займа по ставке менее 2% годовых. Первый был погашен в мае 2019 года, а возвращать деньги за облигации третьего выпуска (2016) необходимо будет в сентябре 2021 года.

Юрий Буца, правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом, сообщил на сайте Минфина, что по итогам 2019 года уровень государственного долга к ВВП снизился до 44,3%.

Ранее в правительстве сообщали, что наибольшие выплаты по государственному долгу Украины в 2020 году приходятся на третий квартал.

В июле-сентябре Украине необходимо будет выплатить по внутренним долгам 73,35 млрд грн (17,59 млрд грн — обслуживание, 55,76 млрд — погашение), 94,57 млрд грн — по внешним долгам (20,2 млрд — обслуживание, 74,37 млрд — погашение).

Если в 2020 году платежи по госдолгу запланированы в сумме 449,75 млрд грн, то в 2021 году они снизятся до 323,57 млрд грн.

В апреле Минфин выплатил 9,9 млрд грн на погашение государственного долга и 9 млрд грн за обслуживание.