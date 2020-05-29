Forbes Украина оказался в эпицентре скандала из-за включения Порошенко в рейтинг топ-богачей: фото

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Журнал Forbes Украина недавно впервые после перезапуска составил рейтинг самых богатых бизнесменов страны. В то же время полный рейтинг издание сразу не опубликовало, поскольку подписчики журнала еще не получили его первый номер.

Вместе с тем российский Forbes на основе материалов украинского журнала обнародовал список топ-15 самых богатых бизнесменов Украины, в который вошли горно-металлургический магнат Ринат Ахметов с состоянием в 2,8 млрд долл., владелец «Интерпайпа» и зять Леонида Кучмы Виктор Пинчук с 1, 4 млрд долл. и пятый президент Петр Порошенко (1,4 млрд долл.).

В 2014 году издание Forbes в последний раз занималось подсчетом активов самых богатых украинцев, впоследствии журнал перестали выпускать в Украине. Тогда американский издательский дом Forbes лишил права UMH Group Сергея Курченко использовать бренд (Forbes Media планировал даже в судебном порядке доказывать, что в 2013 году владелец ввел цензуру). В течение последних пяти лет Forbes Украина не выходил, а американская версия издания не включала Порошенко в перечень миллиардеров.

Однако после появления нынешних рейтингов Forbes Украина в соцсетях возникла оживленная дискуссия о правдивости этих данных и первоочередного появления публикации о самых богатых украинцах в российской версии Forbes. Кроме этого, на американском (глобальном) сайте Forbes содержится другая информация. Там в четверку лидеров включили Ахметова (2,8 млрд долл.), Пинчука (1,4 млрд долл.), Жеваго (1,3 млрд долл.) и Боголюбова (1,2 млрд долл.). В то же время в международном перечне богачей отсутствуют данные о Порошенко.

Такая разница в обнародованных рейтингах вызвала шквал критики в адрес Forbes Украина.

Впоследствии издание пояснило, что после выхода первого печатного номера украинского журнала рейтинг самых богатых людей в американском Forbes также обновится. Такое объяснение удовлетворило не всех пользователей Фейсбук. Поэтому жаркие дискуссии на странице издания продолжаются до сих пор.

Напомним, в 2020 году в рейтинг Forbes помимо Ахметова, Пинчука и Порошенко попали владельцы «Эпицентра» Александр и Галина Гереги, один из совладельцев группы «Приват» Геннадий Боголюбов, основатель «Мироновского хлебопродукта» Юрий Косюк, владелец компании Ferrexpo Константин Жеваго и Игорь Коломойский. Не дотянули до клуба миллиардеров пророссийский нардеп Вадим Новинский (810 млн долл.) и Дмитрий Фирташ (370 млн долл.).