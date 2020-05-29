Митинг в Киеве. Фото: ГолосUA

https://racurs.ua/n138965-v-centre-kieva-dva-mitinga-protestuut-obmanutye-vkladchiki-i-nedovolnye-reformoy-decentralizacii.html

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Митинг в Киеве сегодня проходит возле здания Национального банка и под Кабинетом министров.

Под Национальный банк пришли обманутые вкладчики банка «Аркада», которые купили жилье через это финансовое учреждение, но остались без своих квартир. Трансляцию митинга вел парламентский журналист Ян Доброносов на своей странице в Facebook.

Люди возмущались тем, что несмотря на законное строительство, за несколько лет 40 домов так и не были достроены. Вкладчиками являются 12,5 тыс. человек. Именно они сегодня вышли на акцию протеста. Митингующие хотят дойти до Офиса президента и требуют от Владимира Зеленского организовать круглый стол для решения их вопроса.

Также они перекрывали Крещатик, после чего к ним вышел министр внутренних дел Арсен Аваков. Он заверил протестующих, что по просьбе президента будет лично контролировать эту ситуацию. Также, по словам Авакова, решить эту ситуацию не очень сложно. К протестующим выходил и представитель банка.

После этого митингующие пошли к КГГА. На эту ситуацию уже отреагировал мэр Киева Виталий Кличко. Во время своего сегодняшнего онлайн-брифинга он обратился к правоохранителям и призвал соответствующие органы вмешаться в ситуацию. Он рассказал, что за последний месяц были проведены три встречи с застройщиками и представителями банка «Аркада». Во время этих встреч местная власть пообещала содействовать строительству, насколько возможно.

Кличко также рассказал, что застройщик не выполнил взятые на себя обязательства. Для возобновления строительства он должен скорректировать план застройки жилого комплекса «Патриотика на озерах» и представить соответствующие документы Градостроительному совету.

Если вопрос не решится, простестующие намерены обращаться в международные организации.

Второй митинг проходит под зданием Кабмина. Там протестуют представители объединенных территориальных общин (ОТО), которые были ликвидированы в рамках реформы децентрализации. Митингующие требуют от Кабмина сохранить ОТО, которые не были включены в обновленные перспективные планы формирования территориальных общин областей Украины, сообщает на своей странице в Facebook Ассоциация ОТО. На акцию протеста вышли около 100 человек.

По их словам, Кабмин в рамках реформы децентрализации принял решение ликвидировать 120 общин, которые были добровольно объединены в соответствии с законом Украины «О добровольном объединении территориальных общин». Митингующие хотят, чтобы правительство пересмотрело принятые перспективные планы, включив в них данные ОТО. Они добавили, что органы местного самоуправления этих общин уже подают иски в суд.

Напомним, ранее в Киеве аграрии вышли на акцию протеста. Они митинговали против введения квот на импорт минеральных удобрений.