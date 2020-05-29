Карантин в Украине был введен в середине марта, фото: Национальная гвардия

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Пленум Верховного суда (ВС) обращается к Конституционному суду Украины (КСУ) с представлением о конституционности установленных в нашем государстве карантинных ограничений, введенных отдельными нормативно-правовыми актами Кабмина и Верховной Рады.

Соответствующее решение было принято во время сегодняшнего заседания пленума. ВС просит КСУ рассмотреть его безотлагательно в течение одного месяца, сообщает пресс-служба суда.

Так, пленум ВС считает, что право на свободу передвижения было нарушено введенными требованиями самоизоляции. В суде отмечают, что все граждане Украины, согласно Конституции, равны перед законом.

Однако установленные правительством положения о самоизоляции лиц, достигших 60 лет, а также разрешение одним субъектам хозяйствования работать, а другим — нет, противоречат этим гарантиям, — подчеркивают в ВС.

Также в суде отмечают, что право лиц свободно покидать территорию Украины может быть ограничено только законом, а не актами правительства, поэтому ограничения деятельности авиаперевозчиков и закрытие пунктов пропуска на границе прямо противоречат конституционным гарантиям.

Кроме того, были ограничены другие конституционные права, ограничивать которые разрешается только в условиях чрезвычайного или военного положения: права на предпринимательскую деятельность и на доступ к медицинской помощи.

Также представление касается предусмотренных законом № 553-IX изменений в ст. 25 Бюджетного кодекса, согласно которым до 1 января 2021 года не применяются нормы законодательства о бесспорном списании средств госбюджета и местных бюджетов на основании решения суда.

Принятие указанных изменений приведет к невыполнению решений судов, что противоречит положениям ст. 129−1 Конституции Украины, согласно которой судебное решение является обязательным к исполнению, — подчеркивает пресс-служба ВС.

В представлении пленума ВС также затронули тему ограничений размера зарплаты чиновников и судейского вознаграждения, введенных в Украине на время действия карантина законом № 553-IX.

В суде отмечают, что анализ сведений, размещенных в Едином государственном реестре деклараций, показывает, что было осуществлено «непропорциональное вмешательство в имущественные права этих лиц».

Это ограничение коснется только 1% фактически работающих государственных служащих, — отмечается в сообщении пресс-службы ВС. — Большинство работников бюджетных учреждений и органов государственной власти вообще не испытают негативных последствий в вопросах материального обеспечения в связи с принятием Закона № 553-IX.

Поэтому в ВС считают, что этот закон привел к непропорциональному уменьшению судейского вознаграждения относительно материального обеспечения других бюджетников, что нарушает принципы независимости судей.

В то же время пленум ВС подчеркнул, что с пониманием относится к ситуации, сложившейся в связи с эпидемией коронавируса, и поддерживает карантинные мероприятия, которые не противоречат Конституции.

Напомним, на сегодняшнее заседание пленума прибыли 160 судей, а также глава Высшего совета правосудия Андрей Овсиенко и глава Совета судей Украины Богдан Монич.