Карантин в Україні було запроваджено в середині березня, фото: Національна гвардія

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Пленум Верховного суду (ВС) звертається до Конституційного суду України (КСУ) з поданням щодо конституційності встановлених у нашій державі карантинних обмежень, запроваджених окремими нормативно-правовими актами Кабміну та Верховної Ради.

Відповідне рішення було ухвалене під час сьогоднішнього засідання пленуму. ВС просить КСУ розглянути його невідкладно впродовж одного місяця, повідомляє прес-служба суду.

Так, пленум ВС вважає, що право на свободу пересування було порушене запровадженими вимогами щодо самоізоляції. У суді наголошують, що всі громадяни України, згідно з Конституцією, є рівними перед законом.

Однак установлені урядом положення щодо самоізоляції осіб, які досягли 60 років, а також дозвіл одним суб'єктам господарювання працювати, а іншим — ні, суперечать цим гарантіям, — наголошують у ВС.

Також у суді наголошують, що право осіб вільно залишати територію України може бути обмежене лише законом, а не актами уряду, тому обмеження діяльності авіаперевізників та закриття пунктів пропуску на кордоні прямо суперечать конституційним гарантіям.

Крім того, були обмежені інші конституційні права, обмежувати які дозволяється лише в умовах надзвичайного або воєнного стану: права на підприємницьку діяльність і на доступ до медичної допомоги.

Також подання стосується передбачених законом № 553-IX змін до ст. 25 Бюджетного кодексу, згідно з якими до 1 січня 2021 року не застосовуються норми законодавства щодо безспірного списання коштів держбюджету та місцевих бюджетів на підставі рішення суду.

Прийняття зазначених змін призведе до невиконання рішень судів, що суперечить положенням ст. 129−1 Конституції України, відповідно до якої судове рішення є обов’язковим до виконання, — наголошує прес-служба ВС.

У поданні пленуму ВС також торкнулися теми обмежень розміру зарплати чиновників та суддівської винагороди, запроваджених в Україні на час дії карантину законом № 553-IX.

У суді наголошують, що аналіз відомостей, розміщених у Єдиному державному реєстрі декларацій, показує, що було здійснено «непропорційне втручання в майнові права цих осіб».

Це обмеження торкнеться лише 1% фактично працюючих державних службовців, — наголошується в повідомленні прес-служби ВС. — Більшість працівників бюджетних установ та органів державної влади взагалі не зазнають негативних наслідків у питаннях матеріального забезпечення у зв’язку з прийняттям Закону № 553-IX.

Тому у ВС вважають, що цей закон призвів до непропорційного зменшення суддівської винагороди щодо матеріального забезпечення інших бюджетників, що порушує засади незалежності суддів.

Водночас пленум ВС наголосив, що з розумінням ставиться до ситуації, що склалася у зв’язку з епідемією коронавірусу, та підтримує карантинні заходи, які не суперечать Конституції.

Нагадаємо, на сьогоднішнє засідання пленуму прибули 160 суддів, а також голова Вищої ради правосуддя Андрій Овсієнко та голова Ради суддів України Богдан Монич.