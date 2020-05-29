Зарплати суддів: Пленум Верховного суду розглядає сьогодні законність зменшення винагороди, фото — pravo.ua

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Верховний суд сьогодні зібрався на засідання пленуму. Порядок денний передбачає розгляд звернень до Конституційного суду. Зокрема, йдеться про конституційність судової реформи, змін до держбюджету щодо оплати праці суддів, рішень уряду щодо карантину.

Засідання проходить у Кловському палаці столиці, у порядку денному декілька важливих для судової гілки влади питань. На пленум прибули 160 суддів, а також голова Вищої ради правосуддя Андрій Овсієнко та голова Ради суддів України Богдан Монич.

Одне з головних питань на пленумі ВС — обмеження суддівської винагороди на період карантину в Україні (до 10 мінімальних зарплат станом на 1 січня 2020 року — 47 тис. 230 грн). Очікується, що пленум ВС затвердить висновок щодо такого рішення і звернеться до Конституційного суду України, оскільки таке рішення Ради, на думку Феміди, є посяганням на незалежність судової влади. У Верховному суді нарікають, що зміни до держбюджету, які стосувалися суддівської винагороди, ухвалили без консультацій.

Наприкінці квітня Рада суддів України затвердила відповідне звернення до пленуму Верховного суду.

Голови апеляційних судів звертали увагу, що у зв’язку з карантином навантаження на Феміду зросло, а чимало суддів мають намір піти у відставку. Крім того, судді звертали увагу на те, що в судах не вистачає коштів на придбання конвертів, марок, канцелярії. Тому учасники засідань часто неналежно повідомляються про засідання. У держбюджеті-2020 передбачено втричі менше коштів на поточні видатки від потреби.

Крім того, Пленум ВС розглядає відповідність п. 23 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» закону від 2 червня 2016 року № 1402-VIII «Про судоустрій і статус суддів», а також низку рішень Кабінету міністрів щодо встановлення карантину.

Голова Верховного суду Валентина Данішевська повідомила, що пленум просить КСУ перевірити, чи не порушувались під час карантину права громадян.

Відомо, що прийняті під час епідемії обмеження позначилися на можливості ведення підприємницької діяльності, можливості пересування по країні, скасовувалися навіть планові операції в лікарнях, — цитує Данішевську sud.ua.

Нагадаємо, що Верховна Рада у квітні ухвалила закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» (№ 553-IX), у якому обмежила розмір суддівської винагороди. Раніше «Ракурс» повідомляв, що члени Центрвиборчкому, на яких також поширюється аналогічне обмеження щодо максимального розміру зарплати на час карантину, виписали собі премії та відпускні в розмірі 200−300 тис. грн. У зв’язку з цим їх запросили на наступне засідання профільного парламентського комітету.