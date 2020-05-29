Пленум Верховного суда собрался для рассмотрения законности уменьшения судейского вознаграждения, фото — pravo.ua

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Ракурс

Верховный суд сегодня собрался на заседание пленума. Повестка дня предусматривает рассмотрение обращений в Конституционный суд. В частности, речь идет о конституционности судебной реформы, изменений в госбюджет относительно оплаты труда судей, решений правительства по поводу карантина.

Заседание проходит в Кловском дворце столицы, в повестке дня несколько важных для судебной ветви власти вопросов. На пленум прибыли 160 судей, а также председатель Высшего совета правосудия Андрей Овсиенко и председатель Совета судей Украины Богдан Монич.

Один из главных вопросов на пленуме ВС — ограничение судейского вознаграждения на период карантина в Украине (до 10 минимальных зарплат по состоянию на 1 января 2020 года — 47 тыс. 230 грн). Ожидается, что пленум ВС утвердит заключение относительно такого решения и обратится в Конституционный суд Украины, поскольку такое решение Рады, по мнению Фемиды, является посягательством на независимость судебной власти.

В Верховном суде жалуются, что изменения в госбюджет, касающиеся судейского вознаграждения, приняли без консультаций. В конце апреля Совет судей Украины утвердил соответствующее обращение к пленуму Верховного суда.

Председатели апелляционных судов обращали внимание, что в связи с карантином нагрузка на Фемиду возросла, а многие судьи намерены уйти в отставку. Кроме того, судьи обращали внимание на то, что в судах не хватает средств на приобретение конвертов, марок, канцелярии. В госбюджете-2020 предусмотрено втрое меньше средств на текущие расходы.

Кроме того, Пленум ВС рассматривает соответствие п. 23 раздела XII «Заключительные и переходные положения» закона от 2 июня 2016 года № 1402-VIII «О судоустройстве и статусе судей», а также ряд решений Кабинета министров по поводу карантина.

Председатель Верховного суда Валентина Данишевская сообщила, что пленум просит КСУ проверить, не нарушались ли во время карантина права граждан.

Известно, что принятые во время эпидемии ограничения сказались на возможности ведения предпринимательской деятельности, возможности передвижения по стране, отменялись даже плановые операции в больницах, — цитирует Данишевскую sud.ua.





Напомним, что Верховная Рада в апреле приняла закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» (№ 553-IX), в котором ограничила размер судейского вознаграждения.

Ранее «Ракурс» сообщал, что члены Центризбиркома, на которых также распространяется аналогичное ограничение максимального размера зарплаты на время карантина, выписали себе премии и отпускные в размере 200−300 тыс. грн. В связи с этим их пригласили на следующее заседание профильного парламентского комитета.