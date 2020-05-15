Следующий пленум Верховного суда состоится 29 мая, фото: пресс-служба Верховного суда

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Пленум Верховного суда (ВС) состоится 29 мая.

Среди вопросов, которые планируют рассмотреть — обращение в Конституционный суд Украины (КСУ) из-за введенных на время карантина ограничений размера судейского вознаграждения суммой в 47 тыс. 230 грн, независимо от стажа работы судьей и инстанции. Об этом сообщает издание «Судебно-юридическая газета» со ссылкой на собственные источники.

Эти ограничения предусмотрены принятым Верховной Радой 13 апреля законом № 553-IX, который до конца карантина фактически «уравнял» в вопросе денежного вознаграждения судей, государственных служащих, сотрудников силовых ведомств, членов Высшего совета правосудия и судей КСУ.

Пленум ВС может обратиться в КСУ с просьбой проверить этот закон относительно возможного посягательства на независимость судебной власти.

Отмечается, что закон № 553-IX был принят без консультаций с органами судейского управления и самоуправления.

Совет судей Украины 24 апреля принял решение обратиться в ВС относительно этого закона и попросить его безотлагательно рассмотреть вопрос об обращении в КСУ.

Напомним, сегодня стало известно, что члены Центризбиркома, на которых также распространяется аналогичное ограничение максимального размера зарплаты на время карантина, выписали себе премии и отпускные в размере 200−300 тыс. грн. В связи с этим их пригласили на следующее заседание парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.