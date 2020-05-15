Наступний пленум Верховного суду відбудеться 29 травня, фото: прес-служба Верховного суду

https://racurs.ua/ua/n138265-verhovnyy-sud-moje-zvernutysya-do-ksu-cherez-obmejennya-zarplat-na-chas-karantynu-stala-vidoma.html

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Пленум Верховного суду (ВС) відбудеться 29 травня.

Серед питань, які планують розглянути — звернення до Конституційного суду України (КСУ) через запроваджені на час карантину обмеження розміру суддівської винагороди сумою в 47 тис. 230 грн, незалежно від стажу роботи суддею та інстанції. Про це повідомляє видання «Судово-юридична газета» з посиланням на власні джерела.

Ці обмеження передбачені ухваленим Верховною Радою 13 квітня законом № 553-IX, який до кінця карантину фактично «урівняв» в питанні грошової винагороди суддів, державних службовців, співробітників силових відомств, членів Вищої ради правосуддя та суддів КСУ.

Пленум ВС може звернутися до КСУ з проханням перевірити цей закон щодо можливого посягання на незалежність судової влади.

Зазначається, що закон № 553-IX був прийнятий без консультацій з органами суддівського управління та самоврядування.

Рада суддів України 24 квітня ухвалила рішення звернутися до ВС щодо цього закону й попросити його невідкладно розглянути питання щодо звернення до КСУ.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що члени Центрвиборчкому, на яких також поширюється аналогічне обмеження щодо максимального розміру зарплати на час карантину, виписали собі премії та відпускні в розмірі 200−300 тис. грн. У зв’язку з цим їх запросили на наступне засідання парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.