Бойовики обстріляли з гранатометів українські сили поблизу Луганська, є поранені, фото — Високий замок

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Війна на Донбасі не зупинилася і після вчорашньої зустрічі в мінській тристоронній контактній групі.

У п’ятницю, 15 травня, окупаційні війська РФ знову порушили режим припинення вогню і обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу Оріхового (район Луганська).

Бойовики стріляли по українським позиціям із автоматичних станкових і підствольних гранатометів. Двоє військовослужбовців ООС отримали осколкові поранення. Їх відвезли до лікувального закладу, а у відповідь підрозділи Об'єднаних сил використали штатне озброєння.

Сьогодні на Донеччині важке поранення отримала 35-літня громадянка України — від підриву на протипіхотній міні російського виробництва у неї відірвало стопу.

Українські військові поблизу Докучаївська помітили цивільну особу, яка намагалася повзком наблизитись до опорного пункту від позицій бойовиків. Українські воїни евакуювали жінку до районної лікарні у Волновасі.

В прес-службі ООС заявили, що травматична ампутація стопи у жінки відбулася внаслідок підриву на протипіхотній міні ПМН-2. Використання таких мін заборонене Оттавською конвенцією (РФ її не підписала).

Учора війна на Донбасі забрала життя ще двох українських військових. Вони загинули під час планових занять в районі ООС.

13 травня внаслідок обстрілів позицій ООС із заборонених мінськими угодами мінометів калібрів 120 мм та 82 мм двоє військовослужбовців отримали поранення, а один український захисник загинув внаслідок снайперського вогню.