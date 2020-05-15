Война на Донбассе: боевики обстреляли из гранатометов украинские силы вблизи Луганска, есть раненые, фото — Высокий замок

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Война на Донбассе не остановилась и после вчерашней встречи в минской трехсторонней контактной группе.

В пятницу, 15 мая, оккупационные войска РФ вновь нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Орехового (район Луганска).

Боевики стреляли по украинским позициям из автоматических станковых и подствольных гранатометов. Двое военнослужащих ООС получили осколочные ранения. Их отвезли в лечебное учреждение, а в ответ подразделения Объединенных сил использовали штатное вооружение.

Сегодня в Донецкой области тяжелое ранение получила 35-летняя гражданка Украины — от подрыва на противопехотной мине российского производства у нее оторвало стопу.

Украинские военные вблизи Докучаевска заметили гражданское лицо, которое пыталось ползком приблизиться к опорному пункту от позиций боевиков. Украинские воины эвакуировали женщину в районную больницу в Волновахе.

В пресс-службе ООС заявили, что травматическая ампутация стопы у женщины произошла в результате подрыва на противопехотной мине ПМН-2. Использование таких мин запрещено Оттавской конвенцей (РФ ее не подписала).

Вчера война на Донбассе унесла жизни еще двух украинских военных. Они погибли во время плановых занятий в районе ООС.

13 мая в результате обстрелов позиций ООС из запрещенных минскими соглашениями минометов калибров 120 мм и 82 мм двое военнослужащих получили ранения, а один украинский защитник погиб в результате снайперского огня.