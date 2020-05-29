Задержание после стрельбы в Броварах, фото: Артем Шевченко

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Ракурс

Стрельба в Броварах, произошедшая сегодня утром около 7.20, была, по предварительной информации, следствием конфликта между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия). Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

В настоящее время задержаны уже 11 человек, также на месте инцидента изъят арсенал огнестрельного и холодного оружия. Продолжаются первоочередные следственные действия.

Напомним, по информации народного депутата Александра Дубинского, конфликт в Броварах произошел между двумя группами «маршрутчиков». Одна из групп привела местных «титушок», вторая — завезла боевиков из Винницы.