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Ракурс
Задержание после стрельбы в Броварах, фото: Артем Шевченко

Побоище в Броварах в Венедиктовой будут расследовать как хулиганство: детали

29 мая 2020, 11:31
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Стрельба в Броварах, произошедшая сегодня утром около 7.20, была, по предварительной информации, следствием конфликта между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия). Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.



В настоящее время задержаны уже 11 человек, также на месте инцидента изъят арсенал огнестрельного и холодного оружия. Продолжаются первоочередные следственные действия.

Напомним, по информации народного депутата Александра Дубинского, конфликт в Броварах произошел между двумя группами «маршрутчиков». Одна из групп привела местных «титушок», вторая — завезла боевиков из Винницы.

Источник: Ракурс


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