После стрельбы в Броварах, фото: Аресен Аваков

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Ракурс

Стрельба в Броварах, которая произошла сегодня утром, — это эхо коррупции в определении квот перевозчиков, считает министр внутренних дел Арсен Аваков.

Задержаны уже десять человек и массовые задержания продолжаются. Об этом Аваков сообщил в своем Твиттере.

Также стрельбу прокомментировал заместитель Авакова Антон Геращенко. По его словам, это была уголовная «разборка» между «крышей» перевозчиков маршрутных такси.

Криминальные «разборки» стали результатом непрозрачного распределения маршрутов между предпринимательскими структурами со стороны чиновников, отвечающих за это направление в Киевской области, — отметил Геращенко.

Замминистра сообщил, что в результате трое участников «разборок» получили ранения из травматического оружия.

У задержанных изъято значительное количество единиц охотничьего и травматического огнестрельного оружия. Их лишат права на владение изъятым оружием.

Продолжаются оперативные мероприятия по установлению причастных лиц, арестованных проверят на причастность к совершению других преступлений.

Стоит добавить, что в группе news_brovary в социальной сети Instagram были опубликованы фотографии одного из подписчиков, который утверждает, что пули во время этой перестрелки попали в окно квартиры жилого дома.

Народный депутат из фракции «Слуга народа» Александр Дубинский сообщил, что конфликт произошел между двумя группами «маршрутчиков», которые делили между собой пригородные маршруты после судебной отмены ряда тендеров на их распределение, проведенных еще в 2015 году.

Одна группировка подтянула местных «титушек», вторая завезла боевиков из Винницы с помощью охранной фирмы, — отметил нардеп.

Напомним, стрельба в Броварах произошла около 7.15.