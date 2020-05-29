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Ракурс
Після стрілянини в Броварах, фото: Аресен Аваков

Стрілянина в Броварах: стали відомі деталі та реакція Авакова (ФОТО)

29 тра 2020, 10:51
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Стрілянина в Броварах, яка сталася сьогодні вранці, — це відлуння корупції у визначенні квот перевізників, вважає міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Затримано вже десять осіб і масові затримання ще тривають. Про це Аваков повідомив у своєму Твіттері.

Після стрілянини в Броварах, фото: Аресен Аваков

Після стрілянини в Броварах, фото: Аресен Аваков

Після стрілянини в Броварах, фото: Аресен Аваков

Після стрілянини в Броварах, фото: Аресен Аваков

Також стрілянину прокоментував заступник Авакова Антон Геращенко. За його словами, це була кримінальна «розбірка» між «дахом» перевізників маршрутних таксі.

Кримінальні «розбірки» стали результатом не прозорого розподілу маршрутів між підприємницькими структурами з боку чиновників, які відповідають за цей напрям в Київській області, — зазначив Геращенко.

Заступник міністра повідомив, що в результаті троє учасників «розбірок» отримали поранення з травматичної зброї.

У затриманих вилучено значну кількість одиниць мисливської та травматичної вогнепальної зброї. Їх позбавлять права на володіння вилученою зброєю.

Тривають оперативні заходи зі встановлення причетних осіб, заарештованих перевірять на причетність до скоєння інших злочинів.

Після стрілянини в Броварах, фото: Антон Геращенко

Після стрілянини в Броварах, фото: Антон Геращенко

Після стрілянини в Броварах, фото: Антон Геращенко

Після стрілянини в Броварах, фото: Антон Геращенко

Варто додати, що в групі news_brovary у соціальній мережі Instagram було опубліковано світлини одного з підписників, котрий стверджує, що кулі під час цієї перестрілки влучили у вікно квартири житлового будинку.

Після стрілянини в Броварах, фото: news_brovary

Після стрілянини в Броварах, фото: news_brovary

Після стрілянини в Броварах, фото: news_brovary

Після стрілянини в Броварах, фото: news_brovary

Після стрілянини в Броварах, фото: news_brovary

Народний депутат із фракції «Слуга народу» Олександр Дубінський повідомив, що конфлікт стався між двома групами «маршрутників», які ділили між собою приміські маршрути після судового скасування низки тендерів на їх розподіл, проведених ще у 2015 році.



Одне угруповання підтягло місцевих «тітушок», інше завезло бойовиків з Вінниці за допомогою охоронної фірми, — зазначив нардеп.

Нагадаємо, стрілянина в Броварах сталася близько 7.15.

Джерело: Ракурс


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