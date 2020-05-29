Після стрілянини в Броварах, фото: Аресен Аваков

https://racurs.ua/ua/n138951-strilyanyna-v-brovarah-staly-vidomi-detali-foto.html

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Стрілянина в Броварах, яка сталася сьогодні вранці, — це відлуння корупції у визначенні квот перевізників, вважає міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Затримано вже десять осіб і масові затримання ще тривають. Про це Аваков повідомив у своєму Твіттері.

Також стрілянину прокоментував заступник Авакова Антон Геращенко. За його словами, це була кримінальна «розбірка» між «дахом» перевізників маршрутних таксі.

Кримінальні «розбірки» стали результатом не прозорого розподілу маршрутів між підприємницькими структурами з боку чиновників, які відповідають за цей напрям в Київській області, — зазначив Геращенко.

Заступник міністра повідомив, що в результаті троє учасників «розбірок» отримали поранення з травматичної зброї.

У затриманих вилучено значну кількість одиниць мисливської та травматичної вогнепальної зброї. Їх позбавлять права на володіння вилученою зброєю.

Тривають оперативні заходи зі встановлення причетних осіб, заарештованих перевірять на причетність до скоєння інших злочинів.

Варто додати, що в групі news_brovary у соціальній мережі Instagram було опубліковано світлини одного з підписників, котрий стверджує, що кулі під час цієї перестрілки влучили у вікно квартири житлового будинку.

Народний депутат із фракції «Слуга народу» Олександр Дубінський повідомив, що конфлікт стався між двома групами «маршрутників», які ділили між собою приміські маршрути після судового скасування низки тендерів на їх розподіл, проведених ще у 2015 році.

Одне угруповання підтягло місцевих «тітушок», інше завезло бойовиків з Вінниці за допомогою охоронної фірми, — зазначив нардеп.

Нагадаємо, стрілянина в Броварах сталася близько 7.15.