Перестрілка у Броварах. Фото: РБК-Україна

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Ракурс

У Броварах Київської області сьогодні вранці перевізники влаштували масову перестрілку.

Конфлікт стався близько 7.15 ранку. За попередньою інформацією, масова перестрілка відбулася між перевізниками, які займаються пасажирськими перевезеннями, та їхніми колегами-нелегалами. Про це повідомляє «Київ оперативний» на своїй сторінці в Facebook.

На місце події приїхали правоохоронці. Їм вдалося затримали 10 осіб із цілим арсеналом зброї. Проте на відео видно, що осіб, які брали участь у перестрілці, було набагато більше. Усі затримані — мешканці інших регіонів.

Наразі невідомо про поранених чи загиблих внаслідок конфлікту. Зазначається, що перестрілка відбулася біля заводу «Торгмаш», що розташований на вулиці Москаленка у Броварах.

Як писав «Ракурс», 21 травня чоловік на Житомирщині розстріляв сімох осіб — компанію ветеранів та військовослужбовців, які приїхали на риболовлю на ставок. Пізніше єдиний вцілілий у бійні чоловік, Вадим Федюнін, розповів, що сталося тієї ночі.