Боб Уейтон. Фото: ВВС

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Ракурс

Найстаріший чоловік в світі Боб Уейтон помер у Великій Британії у віці 112 років. Він був визнаний найстарішим чоловіком у світі після смерті японця Тітецу Ватанабе у лютому цього року.

Чоловік помер вранці 28 травня. Відомо, що він «мирно помер уві сні від раку». Про смерть британця розповіла його сім’я, повідомляє Sun.

Уейтон народився в 1908 році в англійському місті Халл. Останні роки свого життя він провів у місті Алтон. У літнього чоловіка було троє дітей, десятеро онуків і 25 правнуків. За своє життя він застав 26 британських прем'єр-міністрів.

В офіційному повідомленні про його смерть родичі Уейтона пишуть, що він був незвичайним чоловіком, став прикладом для наслідування, а своє життя він прожив із великим інтересом. Британець до всіх ставився з добротою і вірив, що оточуючим потрібно піклуватися один про одного, ставитися до всіх із розумінням.

Чоловік багато читав і говорив про політику, теологію, екологію до самої смерті. Його родичі кажуть, що його дуже турбували проблеми екології.

Друга спальня в його квартирі служила майстернею, в якій було чимало меблів, вітряних млинів і головоломок, які він робив і продавав, щоб зібрати гроші на благодійні цілі, — пише його сім’я.

Лише два місяці тому він відзначив свій 112-й день народження.

Як писав «Ракурс», Боб Уейтон був визнаний найстарішим чоловіком у світі у квітні цього року. Його ім’я було внесено до Книги рекордів Гіннесса.