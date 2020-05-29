Боб Уэйтон. Фото: ВВС

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Ракурс

Самый пожилой мужчина в мире Боб Уэйтон умер в Великобритании в возрасте 112 лет. Он был признан старейшим мужчиной в мире после смерти японца Титэцу Ватанабе в феврале этого года.

Мужчина умер утром 28 мая. Известно, что он «мирно скончался во сне от рака». О смерти британца рассказала его семья, сообщает Sun.

Уэйтон родился в 1908 году в английском городе Халл. Последние годы своей жизни он провел в городе Алтон. У самого пожилого мужчины было трое детей, десять внуков и 25 правнуков. За свою жизнь он застал 26 британских премьер-министров.

В официальном сообщении о его смерти родственники Уэйтона пишут, что он был необычным мужчиной, стал примером для подражания, а свою жизнь он прожил с большим интересом. Британец ко всем относился с добротой и верил, что окружающим нужно заботиться друг о друге, относиться ко всем с пониманием.

Мужчина много читал и говорил о политике, теологии, экологии и многом другом до самой смерти. Его родственники говорят, что проблемы экологии его очень беспокоили.

Вторая спальня в его квартире служила мастерской, в которой было немало мебели, ветряных мельниц и головоломок, которые он делал и продавал, чтобы собрать деньги на благотворительные цели, — пишет его семья.

Всего два месяца назад он отметил свой 112-й день рождения.

Как писал «Ракурс», Боб Уэйтон был признан старейшим мужчиной в мире в апреле этого года. Его имя было внесено в Книгу рекордов Гиннесса.