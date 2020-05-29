Пробки в Киеве. Фото: Pexels

https://racurs.ua/n138944-kiev-snova-paralizovan-masshtabnymi-probkami-karta.html

Ракурс

Пробки в Киеве, несмотря на возобновление работы общественного транспорта и запуск метро, не исчезают. В пятницу, 29 мая, в столице снова затруднено движение на всех мостах, в центре города и на некоторых магистралях.

По состоянию на 8.30 в Киеве наблюдаются масштабные пробки. Прежде всего, движение затруднено на всех мостах города. Парализовано движение на Северном мосту в сторону правого берега. Там к ремонту добавилась авария. На мосту Метро, Патона, Дарницком и Южном также наблюдаются пробки. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.

Движение автомобилей на левом берегу затруднено на Броварском проспекте, бульваре Перова, проспектах Гагарина и Соборности, Дарницком шоссе, Днепровской набережной, проспектах Бажана и Шухевича.

На правом берегу застыли в пробках улица Набережно-Рыбальская, Набережное шоссе, проспект Победы, улицы Жилянская, Ильенко и Телиги. Затруднено движение на проспекте Лобановского и Голосеевском проспекте. Центр Киева тоже сковали пробки.

Напомним, вчера ДТП в Киеве с участием грузовика зафиксировали в Шевченковском районе. Автомобиль застрял под мостом, заблокировав движение транспорта.