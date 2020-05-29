NASA рассказала о новом запуске Crew Dragon. Фото: NASA

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Ракурс

SpaceX (Спейс Икс) два дня назад отменила запуск космического корабля Crew Dragon на орбиту Земли, который должен был состояться 28 мая. Его не запустили из-за плохих погодных условий.

Вторая попытка отправки SpaceX на орбиту состоится уже завтра, 30 мая, в 22.00 по киевскому времени. Если запуск состоится, то экипаж пилотируемой миссии сможет попасть на Международную космическую станцию (МКС) уже на следующий день, 31 мая, сообщили в NASA.

На орбиту собираются отправить астронавтов Дугласа Херли и Боба Бенкена. Если погодные условия не подведут и запуск ракеты состоится вовремя, то они прилетят к МКС уже 31 мая в 17.29 по киевскому времени. Также предполагается, что спустя 2,5 часа откроется люк между МКС и Crew Dragon.

NASA также не исключает, что запуск могут отменить и 30 мая. В таком случае его перенесут на следующий день, 31 мая.

Напомним, 27 мая компания Илона Маска отменила свою миссию по отправке астронавтов на Международную космическую станцию из-за погоды. Ракета Falcon 9 должна была стартовать в 23.33 с площадки в космическом центре имени Кеннеди. Ожидалось, что миссия станет первым пилотируемым полетом для космического корабля SpaceX Crew Dragon.