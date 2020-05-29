Декларация Вакарчука. Фото: Голос

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Святослав Вакарчук, народный депутат от фракции «Голос» и лидер группы «Океан Эльзы», подал электронную декларацию за 2019 год.

В прошлом году народный депутат получил 3,7 млн дохода. Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций НАПК.

Относительно незначительная часть этой суммы — его зарплата как депутата. За 2019 год он задекларировал 169,5 тыс. грн такого дохода. Основная часть его прибыли — это дивиденды от ООО «Суперсимметрия». Вакарчук получил их на сумму 2,5 млн грн.

Еще почти 670 тыс. грн ему выплатили по вкладу в «Райффайзен Банк Аваль». Также он задекларировал 300 тыс. грн гонораров и 49 тыс. грн компенсации от страховой компании за ремонт автомобиля. Кроме того, нардеп получил 6 тыс. грн роялти от партии «Голос».

Сожительница Вакарчука Ляля Фонарева задекларировала 250 тыс. грн от предпринимательской деятельности, 98 тыс. грн зарплаты и более 475 тыс. грн прироста средств на счетах «в связи с управлением денежными активами». Кроме того, вместе пара владеет тремя квартирами в Киеве, общая стоимость которых 6,4 млн грн, а также домом и земельным участком в с. Гнидын Бориспольского района Киевской области. Их общая стоимость составляет 1,1 млн грн.

Еще Вакарчук владеет одним машиноместом в Киеве и арендует нежилые помещения площадью 120 и 18,1 кв.м. Также у нардепа и Фонаревой есть четыре автомобиля: BMW 528I, Range Rover, BMW G32 640i xDrive и Renault Laguna. Общая стоимость этих машин — почти 4 млн грн.

У Вакарчука также есть 1 млн 150 тыс. грн акций ПАО «Стахановский завод ферросплавов» и 1 тыс. грн акций ОАО «Мариупольский завод тяжелого машиностроения».

Напомним, ранее стало известно, что министр инфраструктуры Владислав Криклий решил не указывать в декларации элитное имущество своей гражданской жены Татьяны Декало.